Έχοντας... μονιμοποιηθεί στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδειξε στο παιχνίδι με την Άρσεναλ μόλις πάτησε το χορτάρι, ότι τελικά κάνει τα πάντα κι ας μην αναγνωρίζονται όλες οι προσπάθειές του...

Ο CR7 πήρε τη θέση του σκόρερ του πρώτου από τα τρία τέρματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντονι, λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας στο ντέρμπι της Κυριακής στο «Ολντ Τράφορντ».

Γι' ακόμα ένα παιχνίδι μαζί με τον Καζεμίρο βρέθηκαν στους αναπληρωματικούς του Τεν Χαγκ κι όχι στην αρχική 11άδα των «κόκκινων διαβόλων». Όμως, ο Πορτογάλος αστέρας από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, έδειξε πως θέλει πολύ να κάνει πράγματα και να σκοράρει για να πάρει ψυχολογία και ν' αποδείξει στον Τεν Χαγκ ότι θα πρέπει να τον επαναφέρει στα βασικά του πλάνα.

Αυτό για το οποίο έχει κατηγορηθεί τρομερά και μάλιστα έχει αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα και ο νυν προπονητής της Γιουνάιτεντ, είναι πως δεν θεωρείται ο ιδανικός για να πρεσάρει ψηλά. Η ομάδα έχει ανάγκη αυτό το στοιχείο κι όμως, ο Κριστιάνο το έκανε σωστά στο ντέρμπι με τους «κανονιέρηδες».

Μπορεί ο κόσμος να μη μιλάει γι' αυτό ή να μην παρουσιάζεται εκτενώς από τα Media, όμως, ο Πορτογάλος έτρεξε πολύ, πίεσε, είχε ρόλο στο δεύτερο γκολ με το pressing για να γίνει το λάθος και να ξεκινήσει όλο το build – up και θα εύχεται να πήρε το μήνυμα ο Ολλανδός κόουτς...

Don’t say anything just watch pic.twitter.com/TBk2Irdl3y