Ο Άντονι στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρειάστηκε 35 λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό στο σκοράρισμα και να κάνει το 1-0 στο ντέρμπι με την πρωτοπόρο και «απόλυτη» Άρσεναλ.

Ιδανικό ντεμπούτο για τον Άντονι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ στο πρώτο του ματς στην Premier League αντιμετώπισε την πρωτοπόρο και «απόλυτη» Άρσεναλ στο «Όλντ Τράφορντ» και ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ. Στο 35΄ ο Μπρούνο έδωσε τη μπάλα στον Σάντσο, αυτός την πέρασε στον Ράσφορντ και ο διεθνής Άγγλος επιθετικός τη «σέρβιρε» στον Άντονι, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Ράμσντεϊλ και έκανε το 1-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ που δέχθηκαν οι Κανονιέρηδες στο πρώτο ημίχρονο στην τρέχουσα Premier League.

What a goal from Anthony. Manchester United is back pic.twitter.com/3NwpzKNjDD