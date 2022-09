Ο Κόνορ Κόουντι στο 69ο λεπτό του ντέρμπι στο «Γκούντισον Παρκ» ο Κόουντι έβαλε μπροστά την Έβερτον με πλασέ πάνω στη γραμμή, όμως τελικά το γκολ δεν μέτρησε ποτέ για τα «ζαχαρωτά» απέναντι στη Λίβερπουλ.

Παρά το γεγονός πως έχει περάσει από τη Λίβερπουλ σε πιο νεαρή ηλικία και έχει δηλώσει οπαδός των «κόκκινων», ο Κόουντι πανηγύρισε έξαλλα στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα, όμως, η μοίρα το ήθελε λίγο διαφορετικά...

Υπήρχε οφσάιντ στη σέντρα – σουτ που έγινε από αριστερά κι έτσι το 0-0 παρέμεινε...

❌ Conor Coady’s goal is RULED OUT for offside!! #EVELIV pic.twitter.com/p0bRqJDdal