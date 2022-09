Ζοσέ Σα: «Προτιμώ την ζωή στην Ελλάδα, αλλά την προπόνηση στην Αγγλία»

Ο Ζοσέ Σα σε συνέντευξή του τόνισε πως ποδοσφαιρικά του αρέσει περισσότερο η Αγγλία γιατί μπορείς να προπονηθείς σε καλύτερες συνθήκες, αλλά σαν ποιότητα ζωής θα προτιμούσε εκείνη της Ελλάδας.

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας εξήρε τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα όσον αφορά το κομμάτι της διαβίωσης, είπε όμως πως τα πράγματα δυσκολεύουν όταν πάμε στο κομμάτι της προπόνησης λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Αναλυτικα τα όσα είπε ο Ζοσέ Σα:

«Έχει πολύ γκρι, βρέχει πολύ. Για μας τους ποδοσφαιριστές αυτό είναι πολύ καλό. Εγώ τουλάχιστον το προτιμώ. Επειδή δεν είναι σαν την Ελλάδα. Εκεί μπορεί να πας στην θάλασσα, σε ωραία εστιατόρια. Όμως κάποιες φορές πρέπει να προπονηθείς ή να παίξεις κι έχει 40 βαθμούς. Είναι πολυ ζεστά και πολύ δύσκολα για μας. Οπότε προτιμώ να είμαι στην Αγγλία, γιατί είμαι εδώ για να δουλέψω και να παίξω. Οπότε αυτός ο καιρός βολεύει πολύ γι' αυτό».

🗣 "It's grey alot, and rains a lot, but the football I prefer."



Jose Sa says he prefers to play football in England over Portugal and Greece, despite the weather pic.twitter.com/RWpejBug2W