Ο Αρτούρ Μέλο είναι διαθέσιμος για τον Κλοπ στην αποστολή της Λίβερπουλ για το ντέρμπι με την Έβερτον αφού εξασφαλίστηκε τελικά η άδεια εργασίας του!

Ο Βραζιλιάνος χαφ ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη μεταγραφή της τελευταίας στιγμής για τους «κόκκινους» και πρόλαβε να είναι παρών στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για τον Γιούργκεν Κλοπ.

Αν και ο Γερμανός κόουτς είχε αναφέρει την Παρασκευή ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Μέλο δεν θα προλάβαινε να βρεθεί στην αποστολή, ωστόσο, αυτό ανατράπηκε.

Η Λίβερπουλ γνωστοποίησε επίσημα την εξασφάλιση της άδειας εργασίας του ποδοσφαιριστή και θα είναι κανονικά εκείνος στα πλάνα του Kloppo για το «Γκούντισον Παρκ».

