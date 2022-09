Κι όμως η αύρα του ακόμα... πιάνει τόπο! Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά άσκησε τέτοια επιρροή στους Φοφανά, Ζακάρια και Ομπαμεγιάνγκ που όταν προέκυψε η Τσέλσι στην καριέρα τους, αποφάσισαν να παίξουν για το κλαμπ του Λονδίνου.

Τα τρία τελευταία, χρονικά, μεταγραφικά αποκτήματα των «μπλε» της αγγλικής πρωτεύουσας θέλησαν να βρεθούν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και είπαν το «ναι» στις προτάσεις που δέχθηκαν από τον σύλλογο, έχοντας στο μυαλό τους και τον Ντιντιέ Ντρογκμπά.

Ο Ιβοριανός θρύλος της Τσέλσι με τον τρόπο του κατάφερε να επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές και να τους κάνει να σκεφτούν ότι θα ήθελαν να παίξουν με τη μπλε φανέλα, όπως το είχε κάνει κι εκείνος.

Για την περίπτωση του Ομπαμεγιάνγκ, μάλιστα, το αποκάλυψε ο ίδιος, γράφοντας στα social media πως με τον Γκαμπονέζο το είχαν συζητήσει στο παρελθόν!

Ο Ζακάρια ανέφερε στην πρώτη του συνέντευξη ότι θαύμαζε τρομερά τον Ντρογκμπά για όσα κατάφερε, ενώ, ο Φοφανά ανέφερε ότι στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έπαιζε επιθετικός γιατί ήθελε να μοιάσει στον μυθικό παλαίμαχο φορ!

Finally !!!!! Remember the time we spoke about it years ago

Happy for you brother @Auba ⚡️ https://t.co/l42LuLQtgi