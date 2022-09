Ευτυχώς για εκείνον δεν φαίνεται κάποιο έμβλημα πάνω στη φανέλα, ωστόσο, δεν παύει ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ να έχει τατουάζ από τη θητεία του στην Άρσεναλ, φορώντας όμως πλέον την εμφάνιση της Τσέλσι στην αγγλική πρωτεύουσα.

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός που σκόραρε 13 φορές στους λίγους μήνες που αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Μπαρτσελόνα, επιστρέφει στο Λονδίνο και το κάνει (και) για να ξεφύγει πνευματικά από τον εφιάλτη που βίωσε με την ένοπλη ληστεία στο σπίτι του πριν από μερικές μέρες.

Ο «Όμπα» από το βράδυ της Πέμπτης αποτελεί επίσημα παίκτη των «μπλε» για την επόμενη διετία, πόζαρε με τη φανέλα της νέας του ομάδας, θα συνεργαστεί ξανά με τον Τούχελ, όμως, θα παίζει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έχοντας στο χέρι του τατουάζ από τις ημέρες της θητείας του στην Άρσεναλ.

Μια φωτογραφία με τα παιδάκια του στη φυσούνα προς τον αγωνιστικό χώρο του «Έμιρεϊτς» είχε αποφασίσει να την «χτυπήσει» για πάντα πάνω του κι έτσι έγινε. Οι λεπτομέρειες της φανέλας είναι ευδιάκριτες, ωστόσο, η αλήθεια είναι πως ουδείς μπορεί να τον κατηγορήσει, αφού δεν φαίνεται κάποιο σήμα των «κανονιέρηδων»...

I imagine Aubameyang's presentation very similar to Doherty at Tottenham, Auba getting a blackout tattoo on his Arsenal tattoo under pressure from Chelsea.



#DeadlineDay pic.twitter.com/XvNUuSYF8P