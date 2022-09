Η Μπαρτσελόνα είπε τελικά το «ok» και ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ τις επόμενες ώρες θα φτάσει στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο «Όμπα» κοστίζει 14 εκατομμύρια ευρώ και τον Μάρκος Αλόνσο ως αντάλλαγμα, προκειμένου να επιστρέψει στην αγγλική πρωτεύουσα μερικούς μήνες μετά την αποχώρησή του από την Άρσεναλ για να παίξει στο «Καμπ Νόου».

Αυτή η αλλαγή θα κάνει καλό στον ποδοσφαιριστή που πριν από μερικές μέρες βίωσε τον εφιάλτη με την ένοπλη ληστεία στο σπίτι του και το κάταγμα που αποκόμισε στο σαγόνι από την πάλη με τους διαρρήκτες.

Όλα είναι έτοιμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τους «μπλαουγκράνα» να παίρνουν και τον Μάρκος Αλόνσο για την αριστερή τους πτέρυγα.

🚨 Chelsea and Barcelona have now reached an agreement in principle for Pierre Aubameyang! €14m fee plus Marcos Alonso to Barça included — now finalizing details. 🔵 #CFC



Aubameyang is expected to fly to London in the upcoming hours, once details are resolved. pic.twitter.com/ehCYYpfcgF