Δεύτερη ήττα σε πέντε αγωνιστικές και 8 γκολ παθητικό για την Τσέλσι μέχρι στιγμής στην Premier, με την αρνητική της επίδοση να θυμίζει τη σεζόν 2015-2016 και την 10η θέση της βαθμολογίας...

Οι «μπλε» του Λονδίνου προηγήθηκαν στο St. Mary's, έδειχναν άνετοι με τους χώρους που είχε η Σαουθάμπτον στην άμυνα κι όμως είδαν τους Λάβια και Άρμστρονγκ να σκοράρουν πριν καν βγει το πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα οι «άγιοι» να φτάσουν στη νίκη με ανατροπή γράφοντας το τελικό 2-1.

Ο Τόμας Τούχελ λίγο μετά το παιχνίδι παραδέχθηκε πως ακόμα η ομάδα του δεν είναι τόσο σκληρή και πως οι αντίπαλοι βρίσκουν λύσεις σχετικά εύκολα για να προκαλέσουν ζημιές.

Η Τσέλσι μόλις για δεύτερη φορά στις τελευταίες 27 σεζόν έχει 2+ ήττες στα πέντε πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος και η αμέσως προηγούμενη ήταν η αγωνιστική περίοδο 2015-2016. Τότε η δεύτερη θητεία του Ζοσέ Μουρίνιο ολοκληρώθηκε μεσούσης της ποδοσφαιρικής χρονιάς αφού ο Πορτογάλος απολύθηκε, ο Γκους Χίντινκ ανέλαβε ως υπηρεσιακός, όμως, όλα είχαν πάει στραβά και η ομάδα τερμάτισε στη 10η θέση της βαθμολογίας.

🗣️ "We are not tough enough."



Chelsea boss Thomas Tuchel reacts to their 2-1 defeat against Southampton tonight 💬 pic.twitter.com/Jpug25gM17