Ο Λισάντρο Μαρτίνες αποδεικνύει ότι η υψομετρική διαφορά με τους κορυφαίους στόπερ της Premier League δεν παίζει ρόλο, υπερτερώντας του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ σε εναέριες μονομαχίες, αλλά και στις υπόλοιπες βασικές στατιστικές κατηγορίες!

Το προβληματικό δείγμα των δύο πρώτων αγωνιστικών για τη συνολικά απογοητευτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν αντικατόπτριζε την πραγματική ποιότητα του Λισάντρο Μαρτίνες. Ο βραχύσωμος για στόπερ (1,75 μ.) Αργεντινός αμυντικός απάντησε με το βραβείο του MVP στις δύο νίκες των Κόκκινων Διαβόλων που ακολούθησαν, αποδεικνύοντας ότι παίζει στα ίσα τους κορυφαίους ομοθεσίτες του στην Premier League. Ακόμα και τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, του οποίου, μάλιστα, υπερτερεί σε όλες τις βασικές στατιστικές κατηγορίες μετά τις πρώτες τέσσερις «στροφές».

Η πιο εντυπωσιακή «νίκη» του πρώην αμυντικού του Άγιαξ έγκειται αναμφίβολα στον έλεγχο της... εναέριας κυκλοφορίας. Ο Μαρτίνες, χάρη στις τρομερές εμφανίσεις κόντρα σε Λίβερπουλ και Σαουθάμπτον, ανέβασε το ποσοστό των κερδισμένων εναέριων μονομαχιών στο 83%, ξεπερνώντας το 81% του κατά 18 εκατοστά ψηλότερου Ολλανδού (1,93 μ.). Αυτή, όμως, είναι μόνο μία από τις κατηγορίες που βρίσκει κυρίαρχο τον στόπερ της Γιουνάιτεντ, αφού επικρατεί του θηριώδους ηγέτη των Reds σε κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος (9 - 4), σε απομακρύνσεις (21 - 12), σε αναχαιτίσεις (8-4), αλλά και σε αποκρούσεις (5-1). Κι όλα αυτά σε ένα ημίχρονο λιγότερο (315 αγωνιστικά λεπτά έναντι 360 του Φαν Ντάικ)!

Φυσικά, σε αυτούς τους αριθμούς έχει παίξει ρόλο και η επιρρέπεια της άμυνας της Γιουνάιτεντ στον κίνδυνο στα πρώτα δύο παιχνίδια, αλλά και οι μεταβλητοί παράγοντες στην οπισθοφυλακή του Γιούργκεν Κλοπ, από την οποία απουσιάζει στο πρώτο διάστημα της σεζόν ο παρτενέρ του Φαν Ντάικ, Ζοέλ Μάτιπ. Τα στατιστικά του Μαρτίνες, όμως, παραμένουν εντυπωσιακά και αφήνουν υποσχέσεις για μια άκρως θετική πρώτη σεζόν, σεζόν καθιέρωσης υπό τις οδηγίες του Έρικ Τεν Χαγκ.

