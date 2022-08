Δυο στα δυο για τον Λισάντρο Μαρτίνες στα βραβεία του Man of the Match στις διαδοχικές νίκες που καταγράφει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Αργεντινό αμυντικό να βγάζει τον πραγματικό του εαυτό μετά τις πρώτες δυο κακές αγωνιστικές.

Ο Licha πανηγύρισε το πρώτο του clean sheet ως αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων», στην τρομερά δύσκολη νίκη της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ στο St. Mary's απέναντι στη Σαουθάμπτον με το γκολ του Μπρούνο Φερνάντες (1-0).

Ο Λισάντρο είναι προσεκτική και απόλυτα προσωπική επιλογή του Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά πότε να βγάλει τον «butcher» από τον αγωνιστικό χώρο για να τον κάνει να πεισμώσει και πότε... δεν θα πρέπει να τον αγγίξει καν από την 11άδα της ομάδας.

On the right track!!

✔️✔️⛔️ 2 W in a row and a clean sheet… have a great Saturday you Reds!! 👹 #ManUtd pic.twitter.com/MaDkv6hyjh — Lisandro Martinez (@LisandrMartinez) August 27, 2022

«Τα στατιστικά δείχνουν ότι κυριαρχεί...» - «Ναι, αλλά τον έβγαλες στο ημίχρονο»

Η ατάκα του Τεν Χαγκ προς τον Τζέιμι Κάραγκερ πριν από λίγο καιρό στο SkySports, όταν ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ είχε ρωτήσει τον Ολλανδό κόουτς για την παρουσία του Λισάντρο στα μετόπισθεν της Γιουνάιτεντ, μάλλον αποτελούσε έναν οιωνό. Ή καλύτερα, μια απόδειξη των λόγων για τους οποίους ο Τεν Χαγκ εμπιστεύεται τον Μαρτίνες με κλειστά μάτια και γνωρίζει πολύ καλά πώς να τον διαχειριστεί, μετά και τη συνεργασία που είχαν στον Άγιαξ.

Κάραγκερ: «Οι παίκτες της Μπρέντφορντ κατάλαβαν τι συνέβαινε και άρχισαν τις μακρινές μεταβιβάσεις προς την επίθεση...».

Τεν Χαγκ: «Τα στατιστικά του είναι τέτοια που αποδεικνύουν ότι κυριαρχεί».

Κάραγκερ: «Ναι, αλλά τον έκανες αλλαγή στο ημίχρονο...».

Τεν Χαγκ: «Αν μπορούσα θα έκανα 11 αλλαγές σ' εκείνο το ημίχρονο».

Αυτός ο διάλογος έλαβε χώρα στη συνέντευξη του κόουτς της Γιουνάιτεντ λίγο μετά την... ξεγυρισμένη τεσσάρα από την Μπρέντφορντ και λίγο πριν το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο Λισάντρο Μαρτίνες είχε ξεκινήσει και στα δυο πρώτα παιχνίδια της νέας του ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα, σημειώθηκαν απανωτές ήττες (μαζί και με το 2-1 της Μπράιτον στην πρεμιέρα) και η εικόνα του συλλόγου ήταν τέτοια που ήταν προφανές ότι η μπάλα θα έπαιρνε και τον Αργεντινό...

Ο τσαμπουκάς και το ξέσπασμα

Η συμπεριφορά του Λισάντρο Μαρτίνες στο ντέρμπι με τους «κόκκινους» την περασμένη Δευτέρα ήταν ακριβώς αυτό που είχε ανάγκη η ομάδα του Μάντσεστερ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο στόπερ της Γιουνάιτεντ έκανε απόλυτα κατανοητό στους συμπαίκτες του, αλλά κυρίως στους αντιπάλους του, ότι είχε μπει σε beast mode.

Είχε τσαμπουκά, άρχισε να παίζει και με το μυαλό των παικτών του Κλοπ, «χτυπούσε» όσο έπρεπε, έβαζε το κορμί του για να εκνευρίσει τους «κόκκινους», ήταν ατρόμητος. Το ύφος του είχε αλλάξει και πλέον δεν κοιτούσε πίσω. Το ξέσπασμα που πραγματοποίησε στο φινάλε της αναμέτρησης πέφτοντας στο χορτάρι και χτυπώντας το χέρι του, έδειξε πόσο ανάγκη είχε μια τέτοια εμφάνιση.

The passion from Lisandro Martinez on the final whistle against Liverpool. 💪



🎥 @ManUtd

pic.twitter.com/zep4JvBZRR — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 24, 2022

Lisandro Martinez’s game by numbers vs. Liverpool:



100% successful dribbles

82% pass accuracy

41 touches

5 final third passes

5 long balls

3 ball recoveries

7 clearances

1 block



Phenomenal game. 🇦🇷 pic.twitter.com/yHcJOItUp9 — Statman Dave (@StatmanDave) August 22, 2022

Διπλό «Man of the Match» και η δικαίωση Τεν Χαγκ

Μπορεί να μη γεμίζει το μάτι σε πολλούς η σωματοδομή του, η «κοψιά» του, για να το πούμε και πιο λαϊκά, όμως, ο Λισάντρο Μαρτίνες είναι πραγματικό... σκυλί του πολέμου σε ό,τι αφορά τον μόχθο και τον ιδρώτα για να πάρει η ομάδα του το θετικό αποτέλεσμα. Και μετά το βραβείο του πολυτιμότερου στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, έκανε το back-to-back στη νίκη (1-0) απέναντι στην Σαουθάμπτον το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο Αργεντινός είχε 5/5 εναέριες μονομαχίες, τις περισσότερες από κάθε άλλον συμπαίκτη του, είχε 4 παρεμβάσεις σε φάσεις των «αγίων» για ν' αποφευχθεί να παραβιαστεί η εστίαθ του Ντε Χέα και ολοκλήρωσε το ματς με 100% κερδισμένες προσωπικές «μάχες». Για να γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακό και σαφές το στοιχείο των εναέριων μονομαχιών του Licha, έχει επιτυχία στο 83% στα τέσσερα πρώτα ματς της θητείας του στην Premier, με τον Κουλιμπαλί της Τσέλσι να έχει 75%, τον Σαλιμπά της Άρσεναλ 57%, τον Τζο Γκόμες της Λίβερπουλ 56% και τον Ρούμπεν Ντίας της Σίτι να είναι στο 36%.

Κάτι παραπάνω προφανώς θα ήξερε ο Τεν Χαγκ που ούτως ή άλλως τον γνωρίζει πολύ καλά, βλέπει μεν και τους αριθμούς στα στοιχεία που του παρουσιάζουν οι συνεργάτες του, αλλά είχε πίστη στο «θηρίο» που μπορεί να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο ο Μαρτίνες. Και ο ποδοσφαιριστής μετά τις πρώτες δυο κακές αγωνιστικές, δείχνει ότι μπορεί η άμυνα της Γιουνάιτεντ να ποντάρει σ' εκείνον για... τις επικίνδυνες αποστολές.