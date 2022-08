Κόντε: «Αν έψαχνα άντρα για την κόρη μου, θα επέλεγα κάποιον σαν τον Σον»

Όρεξη για χιούμορ είχε ο Αντόνιο Κόντε μετά το ματς απέναντι στη Φόρεστ, ο οποίος όταν ρωτήθηκε να περιγράψει τη σχέση του με τον Σον... χάρισε επική ατάκα!

Η σχέση του Χέουνγκ Μιν Σον με τον Αντόνιο Κόντε φαίνεται πως έχει περάσει σε... άλλα επίπεδα.

Η εκτίμηση του τεχνικού της Τότεναμ για τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του Νοτιοκορεάτη άλλωστε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όμως ο θαυμασμός του Ιταλού δεν περιορίζεται μόνο σε αγωνιστικά στεγανά.

Ενδεικτικές άλλωστε ήταν οι τελευταίες δηλώσεις του Ιταλού, ο οποίος εντός χιουμοριστικού πλαισίου τόνισε πως ο σύζυγος της κόρης του θα ήθελε να είναι σαν τον... Σον, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να περιγράψει τη σχέση τους αλλά και τον χαρακτήρα του 30χρονου εντός των αποδυτηρίων.

«Εάν έπρεπε να βρω άντρα για την κόρη μου, τότε θα ήθελα να είναι κάποιος σαν τον Σον» ήταν τα λόγια του Κόντε, ο οποίος κατάφερε να... σκορπίσει γέλιο στους δημοσιογράφους μετά το ματς απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Antonio Conte has a lot of love for Son Heung-min 💍 pic.twitter.com/XqhqYQeSUt