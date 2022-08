Ο Ριτσάρλισον άρχισε τα δικά του στο παιχνίδι της Τότεναμ με την Νότιγχαμ Φόρεστ στο City Ground, έκανε γκελάκια βρίσκοντας χώρο και χρόνο για να παίξει με το μυαλό των αντιπάλων του κι εκείνοι... φρόντισαν να του δώσουν το μάθημά του.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έκανε την ασίστ στον Χάρι Κέιν στο δεύτερο γκολ των «σπιρουνιών» στη νίκη (2-0) της Κυριακής για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε, ωστόσο, φανέρωσε και τον εαυτό εκείνο που προκαλεί τον εκνευρισμό των αντιπάλων και προκαλεί σε στιγμές που οι παλμοί είναι ιδιαίτερα ανεβασμένοι.

Άρχισε να κάνει γκελάκια μόνος του κοντά στην πλάγια γραμμή γιατί... έτσι του ήρθε αφού είχε χρόνο να κάνει το κομμάτι του, με αποτέλεσμα να βρεθεί ξαφνικά και τελείως άτσαλα ξαπλωμένος στο έδαφος, ως... απάντηση των παικτών του Στιβ Κούπερ στην ασέβεια που είχαν υποστεί.

Richarlison showboating for no particular reason, Johnson beautifully hoofs him straight up in the air. Satisfying to watch.pic.twitter.com/5v2Cu4dJym