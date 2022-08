Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο είναι... τρελαμένος σε αυτό το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στην Άρσεναλ και έζησε έντονα την ανατροπή με τη Φούλαμ, ακόμα κι αν ήταν εκτός αποστολής! Έφτασε να καυγαδίζει μέχρι και με τον τέταρτο!

Ο Ουκρανός φουλ μπακ των «κανονιέρηδων» δεν βρισκόταν στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα για την Σαββατιάτικη αναμέτρηση με τους «cottagers» στο «Έμιρεϊτς», παρ' όλα αυτά κάθισε στον πάγκο. Για την ακρίβεια, απλά βρισκόταν εκεί, αφού από το άγχος λόγω και της ανάγκης της ομάδας του να κάνει ανατροπή στο σκορ, δεν μπορούσε να μείνει ήρεμος στη θέση του.

Όταν ο Γκάμπριελ πέτυχε το γκολ με το οποίο η Άρσεναλ έφερε τούμπα το παιχνίδι, ο Ζιντσένκο κατέβηκε από τον πάγκο κι έτρεξε μέχρι το κόρνερ για να πανηγυρίσει, ενώ, ήταν τέτοια η αμφίεσή του με το μαύρο μπλουζάκι και σορτς που μια steward τον πέρασε για οπαδό και πήγε να τον διώξει!

Λίγο αργότερα, ο διεθνής αμυντικός άρχισε να καυγαδίζει και με τον τέταρτο διαιτητή και τον κρατούσαν οι άνθρωποι της Άρσεναλ, με τον Ζιντσένκο να δείχνει πως ακόμα κι αν ήταν εκτός αποστολής, έχει παθιαστεί με τη νέα του ομάδα που πλέον έκανε το 4x4.

After Odegaard equalized,Zinchenko remains standing and cannot sit while following the game. That's a true gooner right there (video via @arsenal_japan ) pic.twitter.com/KcBCd7yK3m

Oleksandr Zinchenko arguing with the fourth official towards the end of the match against Fulham yesterday.



Not even in the matchday squad, but still being as passionate as ever! 🤩💯 #afc pic.twitter.com/6GSR9ygbUQ