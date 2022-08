Ο Γιούργκεν Κλοπ ζήτησε περισσότερη προσπάθεια και πάθος από τους παίκτες του στη Λίβερπουλ, αφού σε μια μεγάλη κουβέντα σχετικά με το κακό ξεκίνημά τους στη σεζόν.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, συγκάλεσε συνάντηση με την ομάδα του την Τετάρτη (24/8) ως απάντηση στην ήττα της Δευτέρας με 2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ –είχαν ρεπό την Τρίτη– και παραδέχεται ότι ήταν μια μεγάλη συζήτηση στην οποία κυρίως εκείνος είχε τον λόγο. Ο πολύπειρος Γερμανός κόουτς πιστεύει ότι οι «reds» πρέπει να αντιδράσουν το Σάββατο (27/8) στην έδρα τους με αντίπαλο την Μπόρνμουθ, σε ένα παιχνίδι που περιέγραψε ως «το κατάλληλο για αντεπίθεση ματς». Ο Γερμανός τεχνικός παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος όταν υποστήριξε πως η ομάδα του δεν χρειάζεται ενίσχυση στον χώρο της μεσαίας γραμμής και ανέφερε ότι η ομάδα κινείται για να βρει τον παίκτη που χρειάζεται.

«Δεν υπήρξε καμία συζήτηση. Έβγαλα πράγματα από μέσα μου. Το καλό με αυτή τη συνάντηση είναι ότι νιώθω πολύ καλύτερα μετά από αυτήν. Δεν είναι ότι φωνάζω στους παίκτες, καθόλου, είναι να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους – τι κάναμε καλά και δεν κάναμε καλά. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου πάντα κρίνονται τα πάντα, αλλά τελικά μόνο ένα πράγμα είναι σημαντικό και αυτό είναι το τι πιστεύουμε οι ίδιοι.

Για εμάς και για μένα είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορώ να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά φυσικά μιλάμε για σχεδόν τα πάντα, ειδικά για τα σημαντικά πράγματα που υπάρχουν στη ζωή μου, ψηλά και χαμηλά, και όλα έχουν να κάνουν με το πώς τα αντιμετωπίζεις. Ήταν λίγο μεγαλύτερη συνάντηση – αυτού του είδους οι συναντήσεις πάντα είναι– και μετά ένιωσα καλύτερα», τόνισε.

Ο Κλοπ εντόπισε πτυχές του παιχνιδιού της Λίβερπουλ που έλειπαν στο ξεκίνημα της σεζόν. «Πρέπει να βελτιωθούμε και αυτό που μπορείς να βελτιώσεις αμέσως είναι η προσπάθεια», είπε. «Δεν είμαι σίγουρος, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν ίσως στο 95%. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου που ζούμε χρειάζεσαι το 100%, αν όχι λίγο περισσότερο. Και πάθος»

Ο Κλοπ παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος που απέκλεισε την απόκτηση ενός μέσου νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ειδικά υπό το φως των τραυματισμών που επήλθαν στη συνέχεια, αλλά επανέλαβε ότι μόνο η διαθεσιμότητα του σωστού στόχου θα ωθούσε τη Λίβερπουλ να κάνει μια κίνηση πριν από τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών την Πέμπτη.

«Είχαμε αυτή τη συζήτηση από τότε που άρχισαν όλα και εγώ είμαι αυτός που είπε: 'Δεν χρειαζόμαστε μέσο' και εσείς [οι δημοσιογράφοι] ήσασταν εντάξει και εγώ έκανα λάθος», είπε.

«Αλλά το συγκεκριμένο σημείο δεν αλλάζει – θα κάνουμε κάτι, αλλά πρέπει να είναι το σωστό. Ο Κέρτις (Τζόουνς) επιστρέφει, ο Τιάγκο (Αλκάνταρα) όχι πολύ μακριά, ο Ντιόγκο (Ζότα) όχι πολύ μακριά, ο Ζοέλ (Μάτιπ) επιστρέφει και όλα αυτά διευκολύνουν ελαφρώς την κατάσταση. Θα ήταν υπέροχο αν κανείς δεν μπει στη λίστα [τραυματισμών] από την άλλη πλευρά, με μια πολύ δύσκολη περίοδο να πλησιάζει. Το ψάχνουμε και αν είναι ο σωστός παίκτης τον χρειαζόμαστε και αν δεν είναι ο σωστός δεν τον χρειαζόμαστε».

