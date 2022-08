Η Τσέλσι συμφώνησε με τη Λέστερ για την αγορά του 21χρονου Γουέσλεϊ Φοφανά και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία του ποδοσφαίρου, δίνοντας 82,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους!

Παίκτης της Τσέλσι πρέπει να θεωρείται ο Γουέσλεϊ Φοφανά! Οι Λονδρέζοι με την τέταρτη πρόταση τους κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία με την Λέστερ και πλέον απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί το μεγάλο «deal» για τον 21χρονο στόπερ.

🚨 Chelsea understood to have reached agreement with Leicester City to sign Wesley Fofana. After a number of bids rejected, believed a deal is now in place between #CFC & #LCFC for 21yo France youth international to switch to Stamford Bridge @TheAthleticUK https://t.co/JpG0di4lKI