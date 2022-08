Γκουαρδιόλα: «Ο Μπερνάρντο Σίλβα μένει στην Σίτι»

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, έκλεισε κάθε επιλογή αποχώρησης για τον Πορτογάλο.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν σκοπεύει να πουλήσει τον Μπερνάρντο Σίλβα σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι και το επιβεβαίωσε ο προπονητής της Πεπ Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου πριν από τη μάχη της αύριο (27/8) με την Κρίσταλ Πάλας.

Ο Καταλανός κόουτς... ερωτευμένος με το παιχνίδι του Πορτογάλου, τον θέλει στην ομάδα του και επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα είδος διαπραγμάτευσης για την αποχώρησή του.

«Ο Μπερνάρντο Σίλβα θα μείνει στη Μάντσεστερ Σίτι, δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε κλήσεις από κανέναν σύλλογο για τον Μπερνάρντο Σίλβα», είπε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στα ΜΜΕ, κάνοντας για άλλη μια φορά ξεκάθαρη τη θέση των «Πολιτών».

Η Σίτι τον θεωρεί τον 28χρονο παίκτη ζωτικής σημασίας για τις φιλοδοξίες της ομάδας και έχει αποκλείσει κάθε πιθανότητα παραχώρησής του αυτό το καλοκαίρι.

Pep Guardiola announces Bernardo Silva won’t leave City despite Barça interest: “Bernardo Silva will stay at Man City, there are no negotiations”. 🚨🔵 #MCFC



“We don’t have any phone call from any club regarding Bernardo Silva”. pic.twitter.com/uogaJDEbs2