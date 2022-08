Η Νότιγχαμ Φόρεστ κινείται για ακόμα μια μεταγραφική προσθήκη, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον ελεύθερο Ιβοριανό δεξιό μπακ, Σερζ Οριέ.

H Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την μεταγραφή-ρεκόρ με την απόκτηση του Μόργκαν Γκιμπς - Γουάιτ έφτασε τις 16 μεταγραφικές προσθήκες και συνεχίζει... ακάθεκτη τις κινήσεις ανοικοδόμησης του ρόστερ της. Οι Κόκκινοι ψάχνουν στην αγορά για ένα δεξιό οπισθοφύλακα που θα μπορεί να είναι το back up του Νέκο Γουίλιαμς στο 3-5-2 του Στιβ Κούπερ.

Σύμφωνα με το «Athletic» η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον έμπειρο Ιβοριανό δεξιό μπακ-χαφ, Σερζ Οριέ. O 29χρονος αμυντικός την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στη Βιγιαρεάλ, με την οποία μέτρησε 24 συμμετοχές και δυο ασίστ και πλέον κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος. Ο Αφρικανός αμυντικός έχει εμπειρία από Premier League, καθώς αγωνίστηκε για μια τετραετία (2017-21) στην Τότεναμ, στην οποία είχε 110 εμφανίσεις, οκτώ γκολ και 17 ασίστ.

