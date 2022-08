Η Νιούκαστλ συμφώνησε για μια μεταγραφή ρεκόρ, ύψους 63 εκατομμυρίων λιρών, για τον επιθετικό της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αλεξάντερ Ισάκ.

Οι Magpies, που ήρθαν ισόπαλοι 3-3 με την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι την Κυριακή, ενίσχυσαν σημαντικά τις επιθετικές τους επιλογές με έναν νέο επιθετικό.

Σύμφωνα τις τελευταίες πληροφορίες, η Νιούκαστλ πρόκειται να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή της από τότε που ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από το Found των Σαουδαράβων.

Η προσφορά-μαμούθ έγινε δεκτή από τη Σοσιεδάδ με τον Σουηδό επιθετικό να είναι η τέταρτη προσθήκη του συλλόγου το καλοκαίρι.

Εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως αναμένεται, το deal θα επισκιάσει τα 41,5 εκατομμύρια £ που πλήρωσε η Νιούκαστλ για να αποκτήσει τον Μπρούνο Γκιμαράες από τη Λυών στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

🚨 Newcastle United have agreed a deal to sign striker Alexander Isak from Real Sociedad. 22yo Sweden int’l has been pursued by / linked with a host of clubs but is now on course for a move to St James’ Park - reports in Spain accurate @TheAthleticUK #NUFC https://t.co/cwtkNCqlXb