Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, ένα λεωφορείο που μετέφερε παιδιά από τη Νότια Αφρική δέχτηκε επίθεση από ομάδα οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τα παιδιά έκαναν περιοδεία στη χώρα για να παίξουν ποδόσφαιρο, μια από τις δραστηριότητές τους ήταν να παρακολουθήσουν το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Όλντ Τράφορντ».

Περνώντας την παμπ Tollgate, κοντά στο γήπεδο της Γιουνάιτεντ, πολλοί οπαδοί της ομάδας άρχισαν να πετούν αντικείμενα στο λεωφορείο.

Ο Adam Bradshaw, ο οδηγός και ιδιοκτήτης της εταιρείας λεωφορείων, αφηγείται τη σκηνή: «Ήμασταν μπροστά σε αυτή την παμπ, την Tollgate. Άρχισαν να μας πετούν μπουκάλια και κουτάκια χωρίς λόγο. Τα παιδιά κουκουλώνονταν κάτω από τα καθίσματα και στους διαδρόμους»

Τελικά, το λεωφορείο μπόρεσε να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς πολλές ζημιές και ευτυχώς χωρίς τραυματίες.

«Υπήρχαν μερικά χτυπήματα στο εξωτερικό του οχήματος, αλλά όχι σπασμένο γυαλί», σημείωσε ο οδηγός την επόμενη μέρα του συμβάντος.

«Έχω πάει σε πολλά μέρη στην Ευρώπη και την Αγγλία, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Όταν άρχισαν να πετάνε αντικείμενα, τα παιδιά ήθελαν να μάθουν γιατί στοχοποιούμασταν και δεν μπορούσα να τους πω γιατί. Σοκαρίστηκα. Αλλά ούτε καν θα αποκαλούσα αυτούς τους ανθρώπους οπαδούς ή υποστηρικτές της United. Θα τους έλεγα τραμπούκους»

We’ve all seen the video circulating on social media last night.



Be assured everything is ok with the children, coach & the driver.



Luckily there was no injuries or damage done to the coach and it just needed a good wash, @MENnewsdesk @ManUtd @AndyBurnhamGM pic.twitter.com/wcRsmesMEB