Ο 28χρονος επιθετικός τα είχε βρει με τη Γιουβέντους και πρόσφατα συμφώνησε και με τους Καταλανούς για το μοντέλο της αποδέσμευσής του, αλλά οι υψηλές απαιτήσεις του έκαναν τους «μπιανκονέρι» να κάνουν πίσω, ενώ στην κούρσα για την υπογραφή του μπήκε και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Περιπλέκεται η αποχώρηση του Μέμφις Ντεπάι με προορισμό τη Γιουβέντους. Αν και πριν από λίγες μέρες φαινόταν ότι όλα είχαν πάρει τον δρόμο τους και ότι στο τέλος θα υπήρχε συμφωνία, αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι ο Ολλανδός δεν θα υπογράψει στον σύλλογο του Τορίνου...

Αυτή η εξέλιξη ήρθε μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (23/8) από τη Διεύθυνση Αθλητισμού της Γιούβε. Αφού αναλύθηκαν όλα τα ενδεχόμενα, αυτή τη στιγμή ο νούμερο 1 παίκτης στη μεταγραφικής λίστα της ομάδας είναι ο Αρκάντιους Μίλικ επιθετικός της Μαρσέιγ.

Σύμφωνα με διάφορες πηγές, οι οικονομικές διεκδικήσεις του Μέμφις ήταν πολύ υψηλές, οπότε οι Τορινέζοι έκαναν πίσω.

🚨 Juventus prefer to sign Arkadiusz Milik over Memphis Depay for two reasons: financial and attitude issues.



The Italian club want to complete the signing of Milik in the coming hours.



(Source: @MatteMoretto) pic.twitter.com/KNDZA6mYQq