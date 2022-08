Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισει να παραμείνει τελικά στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπως αποκάλυψε ο Πέδρο Αλμέιδα.

Ο Πορτογάλος δημοσιογράφος ανέφερε πως ο σούπερ σταρ των «κόκκινων διαβόλων» δεν θα αναζητήσει άλλο τρόπο για να αποχωρήσει από την ομάδα. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του αυτή έπαιξε και η μεταγραφή του Κασεμίρο, όπως αναφέρει ο Πέδρο Αλμέιδα.

Σίγουρα βέβαια την επιλογή του αυτή επηρέασε και το γεγονός πως δυσκολευόταν να βρει ομάδα της αρεσκείας του για να συνεχίσει την καριέρα του. Πάντως και ο Ολλανδός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Έρικ Τεν Χαγκ πρόσφατα είχε παραδεχθεί πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κανονικά στα σχέδιά του για την ομάδα.

EXCL🚨 #Cristiano accept stay in @ManUtd. #Casemiro arrival’s was important for the decision. This is the info! 🇵🇹🔴 #MUFC