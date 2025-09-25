Ταρό, περίεργα γιατροσόφια και αλχημείες. Ο ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο ο Ματάις Ντε Λιχτ οδηγήθηκε στο διαζύγιο με τη σύζυγό του.

Ο έγγαμος βίος του Ματάις Ντε Λιχτ με την, επί σειρά ετών, σύντροφό του έληξε άδοξα και διήρκεσε μόλις έναν χρόνο. Ο Ολλανδός στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παντρεύτηκε πέρυσι το καλοκαίρι την Άνα Κι, με την οποία ήταν μαζί από όταν ήταν έφηβοι.

Ωστόσο το ζευγάρι οδηγήθηκε γρήγορα σε διαζύγιο. Ένας από τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση του διεθνούς αμυντικού δεν είναι και ο πιο... καθημερινός. Σύμφωνα με τα ολλανδικά media, η Άνα Κι ανέπτυξε μια εμμονή σχετικά με την... πνευματικότητα. Άρχισε να ασχολείται υπερβολικά με τα ταρό, τους ενεργειακούς λίθους, το μέλλον και διάφορα ακόμα γιατροσόφια βασισμένα σε δικές της αλχημείες! Μάλιστα, ίδρυσε και μια σχετική εταιρεία με την οποία δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα.

Αυτή της η εμμονή ήταν, σύμφωνα με τους Ολλανδούς, ένας από τους λόγους που έκαναν το ζευγάρι να αποστασιοποιηθεί οδηγώντας αναπόφευκτα στη συνέχει στον χωρισμό.