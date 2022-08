Η Τσέλσι συμφώνησε με την Ίντερ για την απόκτηση του Τσέζαρε Κασαντέι ο οποίος θα βρεθεί στο Λονδίνο σήμερα (17/08) το βράδυ για ιατρικά.

Οι Λονδρέζοι βρίσκονται ένα βήμα από την ολοκλήρωση μίας μεταγραφής για το μέλλον, αφού πέτυχαν το deal με τους «νεραντζούρι» για να ολοκληρώσουν της απόκτησης του 19χρονου Ιταλού κεντρικού μέσου.

Η Τσέλσι θα χρειαστεί να δαπανήσει 15 εκατ. ευρώ κι άλλα πέντε με την μορφή μπόνους για να τον αγοράσει από την Ίντερ. Σήμερα (17/08) το βράδυ ο Τσέζαρε Κασαντέι θα βρεθεί στην Αγγλία για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα υπάρξει και συνέχεια στην απόκτηση νεαρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών.

Cesare Casadei will fly to London on Wednesday night as main part of medical tests has been booked. Deal completed for €15m plus €5m add-ons, Chelsea will unveil Casadei as new signing soon. 🚨🔵 #CFC



...and it's not over for Chelsea top talents project yet.