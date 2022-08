Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε σε μια σελίδα θαυμαστών του σχετικά με τις φήμες περί αποχώρησης από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επέκρινε τα ΜΜΕ για fake news και τόνισε ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κριστιάνο Ρονάλντο, κατηγόρησε [ξανά] τα μέσα ενημέρωσης ότι «λένε ψέματα» σχετικά με το μέλλον του και ισχυρίστηκε ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε «δύο εβδομάδες». Το σχόλιο του Πορτογάλου σούπερ σταρ έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες αφότου κυκλοφόρησε η είδηση ότι από πλευράς «κόκκινων διαβόλων» ανοίγει η πόρτα της εξόδου και θα μπορούσε να φύγει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, εάν ο Έρικ τεν Χαγκ αποφασίσει ότι η αποχώρησή του θα ήταν καλύτερη για τον σύλλογο.

Ο Ρονάλντο βρίσκεται στο επίκεντρο [και] αυτού του μεταγραφικού παζαριού καθώς πριν την pre - season αιτήθηκε και πήρε επιπλέον άδεια από την προετοιμασία του συλλόγου, επικαλούμενος οικογενειακά ζητήματα και αναφέρεται ότι προτεραιότητά του ήταν να φύγει από την ομάδα που δεν θα αγωνιστεί στο Champions League. Όλο το καλοκαίρι ο Πορτογάλος έχει συνδεθεί με συλλόγους - μεγαθήρια που όμως απορρίπτουν τελικά το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας λόγω του κασέ του.

Παράλληλα, τα τελευταία 24ωρα γίνεται λόγος για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του 38χρονου που έχει προβληματίσει τους ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ. Απαντώντας λοιπόν σε έναν λογαριασμό θαυμαστών του στο Instagram, ο Ρονάλντο επέκρινε τα μέσα ενημέρωσης, κι επέμεινε ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί σε συνέντευξή του το επόμενο δεκαπενθήμερο.

«Θα μάθουν την αλήθεια όταν θα δώσω συνέντευξη σε μερικές εβδομάδες. Τα ΜΜΕ λένε ψέματα. Έχω ένα σημειωματάριο και τους τελευταίους μήνες από τις 100 ειδήσεις που με αφορούσαν, μόνο 5 ήταν σωστές. Φανταστείτε πώς είναι. Μείνετε με αυτό το tip», έγραψε συγκεκριμένα ο CR7.

