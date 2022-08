Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται έτοιμη να αφήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρήσει, αλλά προς το παρόν δεν έχει λάβει καμία πρόταση για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος από την πλευρά του ευελπιστεί σε λύση συμβολαίου για να μείνει ελεύθερος.

Το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει γρίφος. Τα δεδομένα για τον 38χρονο Πορτογάλο φέρεται πως αλλάζουν και πάλι, καθώς η πλευρά του συλλόγου όπως αναφέρει η «Telegraph» είναι πια θετική στο ενδεχόμενο της παραχώρησής του, η οποία, όμως, μόνο εύκολη δεν προμηνύεται.

Σύμφωνα με το αγγλικό δημοσίευμα, ο Έρικ Τεν Χαγκ έχει δώσει το «πράσινο φως» στην πώληση του CR7, για τον οποίο, ωστόσο, δεν έχει φτάσει καμία πρόταση στα γραφεία του συλλόγου. Ίντερ και Μίλαν ήταν οι τελευταίες χρονικά που απέρριψαν την πιθανότητα απόκτησής του και η μοναδική που ακόμα συζητιέται ως μια... ακραία περίπτωση, είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης του Τσόλο Σιμεόνε.

Παρ' όλα αυτά, καμία προς το παρόν δεν έχει εκφράσει έμπρακτο ενδιαφέρον ή επίσημη πρόταση και ο Ζόρζε Μέντες συνεχίζει το «ψηστήρι» σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, με την προοπτική μιας μεταγραφής στο... παρά ένα του μεταγραφικού παζαριού να φαντάζει ρεαλιστική, όπως είχε συμβεί και το 2021 με την επιστροφή-έκπληξη του Κριστιάνο στη Γιουνάιτεντ.

Την ίδια στιγμή, από την πλευρά του ο Κριστιάνο φέρεται να περιμένει από τον σύλλογο να λύσει το συμβόλαιό του, ώστε να μείνει ελεύθερος και να μπορεί να διαπραγματευτεί ελεύθερα για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το τρέχον συμβόλαιό του λήγει το 2023, διαθέτοντας και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο, αν και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει πάρει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι την απόφασή του να μην το ολοκληρώσει και να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τους Κόκκινους Διαβόλους.

Cristiano Ronaldo allowed to leave Manchester United – if he can find a new club, reports @JBurtTelegraph https://t.co/1Zaz9dMH1Y