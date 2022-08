Ράιαν Γκιγκς: «Είμαι άπιστος αλλά δεν έχω χτυπήσει ποτέ καμία γυναίκα»

Ο άλλοτε σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας της Ουαλίας, Ράιαν Γκιγκς, μίλησε ενώπιον του δικαστηρίου και ενώ παραδέχθηκε πως πάντα ήταν άπιστος τόνισε πως ποτέ του δεν έχει χτυπήσει γυναίκα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαμάχη του Ράιαν Γκιγκς με την πρώην σύντροφο του, Κέιτ Γκρέβιλ, η οποία τον κατηγορεί για σωματική και ψυχολογική βία. Η δίκη του άλλοτε ηγέτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε στις 9 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (19/8).

Ο πρώην εκλέκτορας της εθνικής ομάδας της Ουαλίας ανέβηκε την Τρίτη (16/8) στο εδώλιο και απάντησε σχεδόν μονολέκτικα σε μια σειρά από ερωτήσεις του δικηγόρου του, Κρις Ντόου. Μεταξύ άλλων παραδέχθηκε πως πάντα ήταν άπιστος στις σχέσεις, όμως ξεκαθάρισε πως ποτέ του δεν έχει χτυπήσει ούτε την 38χρονη σύντροφο του ούτε οποιαδήποτε άλλη γυναίκα.

O διάλογος Ντόου - Γκιγκς:

