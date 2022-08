Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Μπράιτον νίκησε μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» την αποκαρδιωτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1-2), που παρά την έλευση του Έρικ Τεν Χαγκ συνεχίζει να θυμίζει το περσινό της «φάντασμα».

Η νέα σελίδα άφηνε υποσχέσεις. Το πρόσωπό της στα φιλικά ήταν ευχάριστα θετικό και φανέρωνε ψήγματα βελτίωσης, παρά τη σχεδόν μηδαμινή της δράση στο μεταγραφικό παζάρι, τουλάχιστον στις θέσεις που «πονούσε». Η επιστροφή, όμως, στις επίσημες υποχρεώσεις αποδείχθηκε επιστροφή στην σκληρή πραγματικότητα. Ακόμα και υπό τις οδηγίες του Έρικ Τεν Χαγκ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απογοήτευσε όπως στο μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν, δίνοντας στην εξαιρετική Μπράιτον του Γκρέιαμ Πότερ την ευκαιρία να φύγει θριαμβεύτρια από το «Ολντ Τράφορντ» για πρώτη φορά στην ιστορία της (1-2) και να την αφήσει με άδεια χέρια και αμέτρητα αγωνιστικά προβλήματα προς επίλυση ενόψει της συνέχειας.

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο καθ' ότι είναι ακόμα ανέτοιμος κι εν μέσω του μεταγραφικού του «σίριαλ», ο Έρικ Τεν Χαγκ παρέταξε τη Γιουνάιτεντ με τον Κρίστιαν Έρικσεν σε ρόλο ψευτοεννιαριού. Οι επιθετικές της επιλογές, όμως, ήταν ως επί το πλείστον οι χείριστες. Όταν φυσικά η μπάλα κατάφερνε να φτάσει στο τελευταίο τρίτο, διότι προς έκπληξη των περισσότερων, το σύνολο του Ολλανδού έβαλε στην άκρη όσα έδειξε στα φιλικά, απέτυχε να επιβάλει τον ρυθμό του με κυκλοφορία της μπάλας και καθυστερούσε στο build-up απέναντι στη διαβασμένη και δύο σκάλες πιο ενεργητική Μπράιτον. Ήταν με λίγα λόγια «παγιδευμένο» στις ορέξεις των Γλάρων, οι οποίοι από τα πρώτα δευτερόλεπτα άρχισαν να λαμβάνουν «δώρα» από τους αντιπάλους τους. Ο εντελώς αρνητικός, Ντιόγκο Νταλότ «πούλησε» την μπάλα στα 15'' οδηγώντας τον Τροσάρ στην πρώτη τελική της Μπράιτον. Το ίδιο έκανε και ο Φρεντ λίγα λεπτά αργότερα διορθώνοντας ο ίδιος την ατασθαλεία του με τάκλιν. Η αδράνεια και τα τακτικά κενά, όμως, δεν άργησαν να φανούν για τη Γιουνάιτεντ σε σετ παιχνίδι.

Στο 31', με δύο πάσες από τη μεσαία γραμμή η Μπράιτον «ξεκλείδωσε» την άμυνά των Κόκκινων Διαβόλων. Ο ανίκητος Καϊσέδο «έσπασε» στον Τροσάρ κι εκείνος βρήκε έξοχα με κάθετη μπαλιά τον Γουέλμπεκ, ο οποίος μοίρασε ασίστ πάρε-βάλε στον Πασκάλ Γκρος την ώρα που Ντε Χέα, Μαγκουάιρ και Σο απλά «κοιτούσαν». Η Γιουνάιτεντ, που είχε απειλήσει μόνο μία φορά με τον Φερνάντες στο 7' να εκτελεί απελπιστικά ψηλά με ελεύθερο το οπτικό πεδίο, πελαγοδρομούσε στα μετόπισθεν και το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Οκτώ λεπτά αργότερα, αυτή τη φορά από ασταθή απόκρουση του Ντε Χέα και με τον Μαγκουάιρ και πάλι να μην μαρκάρει κανέναν, ο Γκρος πρόλαβε τον ξεχασμένο Φρεντ και διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα και το σκορ της ομάδας του. Ο Γερμανός εξελίσσεται σε «δήμιο» της Γιουνάιτεντ, αφού έφτασε τα έξι γκολ απέναντί της (το ένα τρίτο των συνολικών του γκολ στην Premier) και την έχει «πληγώσει» υπό τις οδηγίες τεσσάρων διαφορετικών προπονητών!

