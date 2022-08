Football Insider: «Η Νότιγχαμ αγοράζει τον Χουάνγκ και τον δίνει δανεικό στον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του «Football Insider», ο Ολυμπιακός πρόκειται να αποκτήσει ως δανεικό τον Κορεάτη φορ, Ουί-Τζο Χουάνγκ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία έδωσε τα χέρια με την Μπορντό για την αγορά του.

Μετά τον Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, ο Ολυμπιακός φέρεται κοντά στο να προσθέσει τον συνεπίθετο Κορεάτη, Ουί Τζο Χουάνγκ με δανεισμό από τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

Όπως προκύπτει από το αποκλειστικό δημοσίευμα του «Football Insider», ο αγγλικός σύλλογος του Βαγγέλη Μαρινάκη συμφώνησε με την Μπορντό για την απόκτηση του 29χρονου σέντερ φορ αντί τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ και πρόκειται να τον παραχωρήσει απευθείας στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι ψάχνουν πλέον τον αντικαταστάτη του Τικίνιο Σοάρες που πωλήθηκε στην Μποταφόγκο για ποσό ανώτερο της τάξης του ενός εκατ. ευρώ.

Ο ύψους 1,85 συμπαίκτης του έτερου Χουάνγκ στην εθνική Νότιας Κορέας (4 συμ./4 γκολ) κατέγραψε 29 γκολ και 7 ασίστ σε 97 εμφανίσεις από το 2019 με τους Γιρονδίνους, οι οποίοι υποβιβάστηκαν στη Ligue 2 την περασμένη σεζόν.

