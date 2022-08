Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Λίβερπουλ, που θα τον κρατήσει στο Άνφιλντ για αρκετά, έβαλε ο Χάρβεϊ Έλιοτ.

Οι «Ρεντς» του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσαν την ανανέωση της συμφωνίας τους με τον Χάρβεϊ Έλιοτ υπογράφοντας νέο πολυετές συμβόλαιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είναι διάρκειας πέντε ετών.

Πέρυσι εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη στον αστράγαλο πρόλαβε να κάνει μόλις 12 συμμετοχές με την Λίβερπουλ σημειώνοντας ένα τέρμα και μία ασίστ σε μόλις 630 αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:

We are delighted to announce that Harvey Elliott has signed a new long-term contract with the club! 😁✍️