Ο Κώστας Τσιμίκας πριν από μια διετία υπέγραψε το συμβόλαιό του στη Λίβερπουλ και πλέον είναι ο αγαπημένος Greek Scouser όλων στην κόκκινη πλευρά του λιμανιού.

Ο Έλληνας φουλ μπακ την πρώτη σεζόν έπρεπε να κάνει υπομονή και να εμπιστευθεί το timing της καριέρας του και φυσικά τον Γιούργκεν Κλοπ που ήξερε τι έκανε και τον έβαζε σταδιακά στα πλάνα του.

Στη δεύτερη χρονιά του με την κόκκινη φανέλα ο «Τσίμι»... απογειώθηκε, έγινε ο αγαπημένος της εξέδρας, ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά στο εσωτερικό του συλλόγου και φυσικά με το δικό του πέναλτι στη διαδικασία από την άσπρη βούλα, η ομάδα στέφθηκε Κυπελλούχος Αγγλίας για το 2022 πριν από μερικούς μήνες.

Η Λίβερπουλ θυμήθηκε αυτό το πέναλτι και με το χαρακτηριστικό βίντεο γιόρτασε τα δυο χρόνια συνεργασίας με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

The Greek Scouser 🔴#OnThisDay in 2020, Kostas Tsimikas signed for the Reds 🙌 pic.twitter.com/a3DxJV9F4C