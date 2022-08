Ο κόσμος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδοκίμασε την ομάδα του Τεν Χαγκ στον πρώτο ημίχρονο του πρώτου ματς των Κόκκινων Διαβόλων για την τρέχουσα Premier League, καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τη Μπράιτον με 2-0.

Με ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το σφύριγμα για την ανάπαυλα του ημιχρόνου βρήκε τους Κόκκινους Διαβόλους να χάνουν με 2-0 από τη Μπράιτον μέσα στο «Ολντ Τράφορντ».

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ εξέφρασαν την απογοήτευση τους για την εικόνα της ομάδας τους και γιούχαραν τους παίκτες και τον Ολλανδό τεχνικό, την ώρα που επέστρεφαν στα αποδυτήρια.

🔉 Boos ring around Old Trafford as Manchester United go in 2-0 down to Brighton at the break



Not the first 45 minutes Erik ten Hag imagined... pic.twitter.com/SF8Mv7Bp2E