Εφιαλτικό πρώτο μέρος για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία είδε τον Γκρος να βρίσκει δίχτυα δυο φορές και να γράφει το 2-0 για τη Μπράιτον μέσα στο «Ολντ Τράφορντ».

Το πρώτο ημίχρονο της εποχής Τεν Χαγκ αποδείχθηκε καταστροφικό για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία παρουσίασε τις γνωστές αμυντικές παθογένειες και αντίκρισε τον Γκρος να στήνει... κανονικό πάρτι για τη Μπράιτον μέσα στο «Ολντ Τράφορντ».

Αρχικά στο 30΄οι Γλάροι έπιασαν στον ύπνο την άμυνα των Διάβολων και με δυο πάσες έβγαλαν τον Γκρος προ κενής εστίας για το 1-0, προτού διπλασιάσουν τα τέρματά τους εννιά λεπτά αργότερα.

Έπειτα από ασθενή επέμβαση του Ντε Χέα και αδράνεια της υπόλοιπης άμυνας, ο Γκρος βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Just look at Maguire’s movements

Manchester United back to default settings with Maguire in the defense pic.twitter.com/8IjdocIYPv