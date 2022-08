Τεν Χαγκ: «Και ο Κριστιάνο θα κρίνεται στο γήπεδο, όπως όλοι» (vid)

Ναι μεν του έπλεξε το εγκώμιο και τόνισε ότι ασφαλώς και χωράει στα πλάνα του, ωστόσο, ο Έρικ Τεν Χαγκ περιμένει και αποδείξεις στο γήπεδο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον παραμείνει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ την περασμένη Κυριακή αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο στο φιλικό με την Βαγιεκάνο, αποχώρησε στην ανάπαυλα όταν έγινε αλλαγή, ο κόουτς της ομάδας το κατέκρινε αυτό για όσους έφυγαν από το γήπεδο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, αλλά συνεχίζει να ποντάρει στον CR7.

Παρά τα όσα εκτυλίχθηκαν νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και την εξτρά άδεια που εξασφάλισε ο Κριστιάνο χάνοντας όλη την προετοιμασία της ομάδας του, ο Έρικ Τεν Χαγκ συνεχίζει να τον υπολογίζει, όμως δηλώνει ότι:

«Ναι, χωράει στα πλάνα μου και έχει αποδείξει ότι είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής, όμως, όπως συμβαίνει με όλους, κρίνονται από το παρόν και τα όσα αποδίδουν στο γήπεδο. Όλοι κρίνονται βάσει της εμφάνισής τους στα ματς. Πρέπει και ο Κριστιάνο να μου αποδείξει πράγματα».

🗣 "The team and Cristiano himself have to prove it."



Erik ten Hag answers how Cristiano Ronaldo fits into Manchester United's plans for the season pic.twitter.com/7lE8OfyGbs