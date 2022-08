Τεν Χαγκ για Κριστιάνο και όσους έφυγαν από το γήπεδο: «Απαράδεκτο απ' όλους»! (vid)

Ο Έρικ Τεν Χαγκ κόντρα στην διαρροή ανοχής της Γιουνάιτεντ, ξεκαθάρισε πως ήταν απαράδεκτο από τον Κριστιάνο και τους υπόλοιπους που έφυγαν από το γήπεδο πριν την ολοκλήρωση του φιλικού με την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Αυτή η συνεργασία που... καλά – καλά δεν έχει ξεκινήσει, φαίνεται ότι είτε θα έχει αρκετά «επεισόδια» με ένταση, είτε θα λήξει μια και καλή μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Κριστιάνο με μόλις μια εβδομάδα παρουσίας στο Μάντσεστερ μετά τη μεγάλη άδεια που είχε για το καλοκαίρι και επιστρέφοντας... όποτε ήθελε, έπαιξε ένα ημίχρονο την περασμένη Κυριακή στο φιλικό με την Ράγιο Βαγιεκάνο και αποχώρησε από το γήπεδο πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε διαρρεύσει πως δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και πως το έπραξαν κι ορισμένοι άλλοι αυτό, όμως, ο πειθαρχικός κώδικας του Έρικ Τεν Χαγκ το θεωρεί ανεπίτρεπτο.

«Δεν είμαι καθόλου εντάξει με αυτό που συνέβη. Είναι απαράδεκτο. Τους το είπα, είναι απαράδεκτο αυτό που έκαναν. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Πρέπει όλοι να είμαστε παρόντες μέχρι και την τελευταία στιγμή» είπε ο Ολλανδός προπονητής.

Erik ten Hag on #mufc players leaving Old Trafford early: "I do not accept this in any way. This is unacceptable. We are a team, and then you stay until the game is over." #mulive [@viaplaysportnl] pic.twitter.com/KtYEtWIcS7