Κι όμως η Τσέλσι κινείται για έναν δυναμικό επιθετικό και φέρεται να έχει πραγματοποιήσει επαφές με την πλευρά του Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ! Καμία κρούση προς το παρόν στην Μπαρτσελόνα...

Οι «μπλε» του Λονδίνου έδιωξαν τον Ρομέλου Λουκάκου που επέστρεψε στην Ίντερ, ετοιμάζονται και για την αποχώρηση του Τίμο Βέρνερ που ενδεχομένως να επιστρέψει στην Λειψία με τη μορφή δανεισμού και παρά την απόκτηση του Ραχίμ Στέρλινγκ, ο Τούχελ φέρεται να ψάχνει ακόμα έναν για την γραμμή κρούσης.

Βάσει των πληροφοριών του γνωστού και μη εξαιρετέου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η πλευρά του Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει δεχθεί προσέγγιση από ανθρώπους της Τσέλσι στο γενικότερο πλαίσιο της αναζήτησης επιθετικού από τους «μπλε», δίχως όμως να έχει γίνει γνωστό το ενδιαφέρον των Λονδρέζων προς την Μπαρτσελόνα.

Chelsea are now considering Pierre Emerick Aubameyang as potential new striker. Discussions have already started on player side, still no bid to Barcelona. 🚨🔵 #CFC



He’s one of the names in Chelsea list after meeting for Sesko and other targets. #FCB pic.twitter.com/hvsqIGpYMJ