Το εκρηκτικό ξεκίνημα της Άρσεναλ με τη νίκη στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου επί της Τότεναμ ήρθε μετά από μια συγκινητική ομιλία του επί 30 χρόνια φωτογράφου των Gunners.

Το μυστικό της εκρηκτικής έναρξης της Άρσεναλ στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου εναντίον της Τότεναμ την περασμένη σεζόν εξηγήθηκε επιτέλους καθώς η παθιασμένη ομιλία του φωτογράφου και ισόβιου οπαδού της ομάδας είδε το φως της δημοσιότητας. Η ομάδα του Mικέλ Αρτέτα επικράτησε των Σπερς στο πρώτο ματς της σεζόν στο Emirates πέρυσι στις 26 Σεπτεμβρίου. Οι Gunners ήταν 3-0 πριν το ημίχρονο, καθώς η ομάδα του Εσπιρίντο Σάντο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την ένταση των αντιπάλων της.

Η ομιλία του καταγράφηκε από τις κάμερες της Amazon Prime, καθώς κινηματογράφησαν τα ντοκιμαντέρ All or Nothing. Ο ΜακΦάρλαν προσκλήθηκε στα αποδυτήρια από τον Αρτέτα για να υπενθυμίσει στους παίκτες τι σημαίνει να νικάς τους Σπερς. Καθώς οι παίκτες ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους πριν τον αγώνα και συγκεντρώθηκαν για τα τελευταία λόγια από τον προπονητή τους, βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον ΜακΦάρλαν. «Αυτός ο τύπος, τα τελευταία 30 χρόνια έχει αιχμαλωτίσει συναισθήματα, συναισθήματα και ομάδες», είπε ο προπονητής τον «κανονιέρηδων», κρατώντας την κάμερα του ΜακΦάρλαν ψηλά. «Θέλω να ακούσετε από αυτόν πώς νιώθει για σας. Και για τον σύλλογό μας», τους είπε και του έδωσε τον λόγο!

«Αυτό είναι το κλαμπ μου», είπε ο φωτογράφος, με τη φωνή του να σπάει από συγκίνηση. «Λατρεύω αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Σας λατρεύω όλους» Αν οι παίκτες δεν το είχαν συνειδητοποιήσει, ήξεραν πλέον ότι ένας οπαδός βρισκόταν στα αποδυτήρια και είπε τα λόγια που θα έλεγαν οι 60.000 οπαδοί που γέμιζαν το Emirates καθώς μιλούσε, αν τους δινόταν η ίδια ευκαιρία.

«Σε 30 χρόνια, έχω φωτογραφίσει μερικούς απίστευτους παίκτες, μερικούς παίκτες παγκόσμιας κλάσης, μερικές μεγάλες ομάδες. Και σας κοιτάζω, αυτή είναι μια μεγάλη ομάδα. Ήμουν θαυμαστής σε όλη μου τη ζωή. Αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βγούμε και να κερδίσουμε. Αυτός είμαι εγώ. Είμαι οπαδός. Αυτή η μάχη έξω… θα έδιναν τα πάντα για να κερδίσουμε σήμερα. Κοίτα τους. Πρώτο τάκλιν, ακούστε το πλήθος, θα είναι μαζί σας αμέσως. Κερδίστε κάθε τάκλιν. Όταν σκοράρετε», συνέχισε ο φωτογράφος, «Κοίταξε στα πρόσωπά τους. Κοιτάξτε πόσο σας αγαπούν. Και δείξτε τους πόσο τους αγαπάτε κι εσείς»!

Τα λόγια του πνίγηκαν από ένα βρυχηθμό από τους παίκτες και ο ίδιος χάθηκε στις αγκαλιές καθώς έβγαιναν στην αρένα. Αν οΜακΦάρλεϊν αναρωτιόταν αν τα λόγια του είχαν αντίκτυπο, δεν έπρεπε να περιμένει πολύ για την απάντηση. Μέσα σε δύο λεπτά, ο Μπεν Γουάιτ έκανε ένα τέλειο τάκλιν για να ανακτήσει την μπάλα από τον Σον, στην άκρη της περιοχής του πέναλτι.

Μέσα σε 12 λεπτά το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των «κανονιέρηδων». Ο Ομπαμεγιάν έκανε το 2-0 πριν το μισάωρο. Στο 34ο λεπτό, ο Σάκα έκανε το 3-0 για την Άρσεναλ, ο ΜακΦάρλεϊν θα ήταν πολύ ευχαριστημένος. Ο Αρτέτα χοροπηδούσε από τη χαρά του και οι παίκτες της Άρσεναλ κοίταζαν το πλήθος. Και αυτό το συναίσθημα αγάπης ήταν αμοιβαίο.

Δείτε το βίντεο: