Έξαλλος με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίστηκε ο Ντιν Χέντερσον, ο οποίος κατηγόρησε τους Κόκκινους Διάβολους για ψευδείς υποσχέσεις που έκαναν κακό στην εξέλιξή του.

Επίθεση κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξαπέλυσε ο Ντιν Χέντερσον, ο οποίος εμφανίστηκε έξαλλος με τις αποφάσεις του συλλόγου και τις ψευδείς υποσχέσεις που του έδωσαν πως την προηγούμενη σεζόν θα φορούσε γάντια βασικού.

Όπως εξομολογήθηκε, μετά το Euro 2020 οι Κόκκινοι Διάβολοι ήθελαν να τον κρατήσουν στο ρόστερ με το... δέλεαρ μιας θέσης στο αρχικό σχήμα, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της σεζόν ο Άγγλος τελικά έμεινε στον πάγκο, καθώς πρώτη επιλογή των Σόλσκιερ και Ράγκνικ παρέμεινε ο Νταβίντ Ντε Χέα!

«Η συζήτηση που είχα μετά το Euro 2020 ήταν ότι θα επέστρεφα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως πρώτος τερματοφύλακας. Απέρριψα τόσες καλές προτάσεις δανεισμού το προηγούμενο καλοκαίρι για αυτόν τον λόγο. Ήταν πολύ εκνευριστικό. Απλά να κάθομαι και να σπαταλώ 12 μήνες στην ηλικία μου είναι εγκληματικό. Ήμουν έξαλλος» ήταν τα λόγια του.

Μετά το... πάθημα του προηγούμενου καλοκαιριού πάντως, ο Χέντερσον πήρε την απόφαση να φύγει από τη Γιουνάιτεντ, υπογράφοντας ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

