Ο Γκρανίτ Τζάκα μπορεί να μην είναι πλέον ο αρχηγός της Άρσεναλ και το περιβραχιόνιο να πήγε στον Όντεγκααρντ, ωστόσο, ο Ελβετός χαφ ήταν εκείνος που μίλησε στους συμπαίκτες του ως ... ηγέτης!

Πέρασε στα ψιλά, ή προκάλεσε εντύπωση σε όσους πρόλαβαν το στιγμιότυπο όταν παρακολούθησαν το φιλικό παιχνίδι της Άρσεναλ με την Σεβίλλη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.

Ο Γκρανίτ Τζάκα δεν είναι πλέον ο αρχηγός των «κανονιέρηδων», η απόφαση που πάρθηκε από τον Αρτέτα και η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους παίκτες έστειλε το περιβραχιόνιο στο μπράτσο του Όντεγκααρντ, όμως, τα... δεδομένα δεν άλλαξαν ακόμα.

Ο Ελβετός χαφ ήταν εκείνος που μίλησε ηγετικά και με ένταση στους υπόλοιπους συμπαίκτες του πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τους Ανδαλουσιανούς, ωστόσο, το φαίνεται ότι το έκανε με την αποδοχή του νέου captain, ο οποίος τον σεβάστηκε.

The captain without the armband. pic.twitter.com/nMWVZaG3od