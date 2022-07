Gunners... όνομα και πράγμα! Με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς να συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις (χατ τρικ), η Άρσεναλ δεν σταμάτησε να «πυροβολεί» τη Σεβίλλη την οποία και ισοπέδωσε με το εκκωφαντικό 6-0.

Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα, όμως με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς σε τέτοια κατάσταση η Άρσεναλ αρχίζει να... τρομάζει. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Gunners αφήνει πολλές υποσχέσεις στις πρώτες του εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας, την οποία και οδήγησε με το πρώτο του (ανεπίσημο) χατ τρικ στο εκκωφαντικό 6-0 απέναντι στη Σεβίλλη. Από κοντά και ο Σακά που με ντοπιέτα ήταν καθοριστικός σε ακόμα ένα παιχνίδι των Κανονιέρηδων, οι οποίοι στέλνουν... προειδοποιήσεις περίπου μια εβδομάδα πριν από τη σέντρα της Premier League.

Από την αρχή της αναμέτρησης η Άρσεναλ έδειξε πως είχε μπει με... άγριες διαθέσεις και τελικά κατάφερε να ανοίξει τον χορό των γκολ μόλις στο 10΄. Ο Μπουκαγιό Σακά ανατράπηκε εντός περιοχής, ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα και ο Άγγλος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι για το 1-0. Ο ασκός του Αιόλου είχε πλέον ανοίξει και μέσα δέκα λεπτά η Άρσεναλ κατάφερε να μετατρέψει μια φιλική αναμέτρηση σε πάρτι! Αρχικά ο Γκαμπριέλ Ζεσούς χτύπησε δυο φορές σε διάστημα ισάριθμων λεπτών (13΄,15΄) ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ, προτού ο Σακά προσθέσει ακόμα ένα γκολ στο 19΄για το 4-0!

Το τρομακτικό 20λεπτο της Άρσεναλ έδωσε τη θέση του σε μια πιο ήπια συνέχεια, ωστόσο οι Λονδρέζοι δεν είχαν σταματήσει ακόμα να πυροβολούν! Στο 77΄ο Ζεσούς ολοκλήρωσε τον χατ τρικ και έδειξε πανέτοιμος να ηγηθεί της επιθετικής γραμμής των Gunners ενόψει της νέας σεζόν, ενώ το τελικό αποτέλεσμα απέναντι στους απογοητευτικούς Ισπανούς διαμόρφωσε ο Ενκέτια στο 88΄.

Άρσεναλ (Μίκελ Αρτέτα): Ράμσντεϊλ, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Τόμας, Τσάκα, Ζιντσένκο, Σακά, Όντεγκαρντ, Γκαμπριέλ Ζεσούς, Μαρτινέλι

