Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι το ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ απέναντι στην Έβερτον για την Sueper League γυναικών θα πραγματοποιηθεί στο Άνφιλντ για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

Το ντέρμπι Λίβερπουλ-Έβερτον αποτελεί ένα από τα πλέον παραδοσιακά στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αφού τις δύο συμπολίτισσες χωρίζει κόντρα που κρατά από το μακρινό 1892! Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι και αυτό με τις περισσότερες κόκκινες κάρτες στην 134ετή ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Στις 25 Σεπτεμβρίου στο Άνφιλντ οι δύο ομάδες θα έρθουν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά όμως για την Barclays Women’s Super League! Με αφορμή την πορεία της Αγγλίας στο Euro Γυναικών οι «Κόκκινοι» ανακοίνωσαν ότι το ματς απέναντι στα «ζαχαρωτά» θα διεξαχθεί στο ιστορικό γήπεδο της ομάδας, ενώ θα είναι το πρώτο ματς που φιλοξενείται σε επίπεδο γυναικών μετά από τρία χρόνια στο συγκεκριμένο στάδιο.

Τότε ένα αντίστοιχο Λίβερπουλ-Έβερτον είχε προσελκύσει κοινό 23.500 ανθρώπων, ενώ οι Reds περιμένουν φέτος ακόμα μεγαλύτερο αριθμό θεατών. Ο προπονητής της ομάδας, Ματ Μπιρντ δηλωσε σχετικά:

«Θα είναι φανταστικά! Βλέποντας το παιχνίδι του 2019 με περισσότερους από 23.000 φίλους της ομάδας στις εξέδρες δεν μπορείς παρά να ανυπομονείς! Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική».

We are delighted to announce the Merseyside derby clash with Everton Women in September will be played at Anfield 🙌🔴