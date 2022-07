Χωρίς τον βασικό της κίπερ θα παραταχθεί η Λίβερπουλ κόντρα στην Σίτι στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, επιβεβαίωσε ότι ο τερματοφύλακας των reds Άλισον Μπέκερ δεν θα είναι διαθέσιμος για το Community Shield εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.

Η νικήτρια του Κυπέλλου Αγγλίας, Λίβερπουλ, θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια της Premier League Σίτι στο King Power Stadium το Σάββατο (30/7) κηρύσσοντας έτσι την έναρξη της νέας σεζόν. Ωστόσο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, ο κόουτς των reds ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι θα μείνει χωρίς δύο από τους βασικούς παίκτες του.

«Ο Άλισον προπονήθηκε σήμερα περισσότερο από χθες, οπότε σίγουρα θα είναι διαθέσιμος για τη Φούλαμ αλλά όχι για το Σαββατοκύριακο», είπε ο Κλοπ.

Ο Άλισον έχει παίξει μόνο 45 λεπτά στην προετοιμασία μέχρι στιγμής και αυτό έγινε εναντίον της Γιουνάιτεντ στην Μπανγκόκ πριν από δύο εβδομάδες.

BREAKING: Liverpool manager Jurgen Klopp confirms Alisson will miss Saturday's Community Shield against Manchester City but will be fit for their Premier League opener against Fulham. pic.twitter.com/txQ16T8NXD