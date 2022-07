Με τη φανέλα της Έβερτον θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού, Ρούμπεν Βινάγκρε, καθώς η οι Toffees τον απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού από τη Σπόρτινγκ.

Στην Αγγλία και την Premier League επέστρεψε ο Ρούμπεν Βινάγκρε. Αυτή τη φορά ωστόσο δεν θα φοράει τη φανέλα της Γουλβς, αλλά εκείνη της Έβερτον. Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού έδωσε τα χέρια με τους Toffees, οι οποίοι τον απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

«Το να έρθω σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως η Έβερτον είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για μένα. Η ευκαιρία που είχα να δουλέψω μαζί με πολύ καλούς παίκτες και έναν πολύ καλό προπονητή, τον Φρανκ Λάμπαρντ, με έκανε να θέλω να υπογράψω».

Ο προπονητής είναι ένας ποδοσφαιρικός θρύλος. Η ευκαιρία να δουλέψω μαζί του και να μάθω από εκείνον, αλλά και από κάποιον όπως ο Άσλεϊ Κόουλ -έναν από τους καλύτερους αριστερούς μπακ- είναι πολύ μεγάλη για μένα» ανέφερε ο Πορτογάλος στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Έβερτον.

✍️ | We have completed the loan signing of defender Rúben Vinagre from Sporting Clube de Portugal for the 2022/23 season.