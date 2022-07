Η Γουέστ Χαμ διέγραψε την ανακοίνωση Σκαμάκα μετά από ορθογραφικό λάθος στο όνομά του!

Η Γουέστ Χαμ αναγκάστηκε να... επαναλάβει την ανακοίνωσή της για τον Τζιανλούκα Σκαμάκα, αφού έγραψε λάθος το όνομά του!

Η Γουέστ Χαμ επιβεβαίωσε την άφιξη του Ιταλού επιθετικού την Τρίτη, αφού έδωσε τα χέρια με τη Σασουόλο για ένα deal 31 εκατομμυρίων λιρών.

Ο 23χρονος Τζιανλούκα Σκαμάκα, σημείωσε 16 γκολ και μία ασίστ σε 38 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, κερδίζοντας μια κλήση στην εθνική Ιταλίας. Στην παρούσα μεταγραφική περίοδο συνδέθηκε με πολλούς συλλόγους αυτό το καλοκαίρι, αλλά ο επιθετικός επέλεξε να πάει στην ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες.

Οι Hammers αποκάλυψαν τη νέα τους υπογραφή με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, ο σύλλογος έπρεπε να διαγράψει την πρώτη του προσπάθεια αφoού έκανε λάθος στην ορθογραφία του ονόματός του!

Στο βίντεο της ανακοίνωσης, η Γουέστ Χαμ έγραψε "Scamaca" - έλειπε ένα "c" κι είχε ένα επιπλέον m!

«Περίμενα πολύ καιρό αυτή τη στιγμή – ήταν όνειρο να παίξω στην Πρέμιερ Λιγκ», είπε ο παίκτης αφότου ανακοινώθηκε με σωστό τρόπο αυτή τη φορά!

All the way from Rome, Italy…



Welcome to West Ham United, Gianluca Scamacca! ✍️ pic.twitter.com/1ed3VOGFcR