Ο Γιάγια Τουρέ επιστρέφει στην Premier League και θα επισημοποιηθεί η πρόσληψή του από την Τότεναμ για τα τμήματα υποδομής!

Ο Ιβοριανός που στο πικ της καριέρας του αποτέλεσε τον καλύτερο box-to-box μέσο στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κατέγραψε τεράστια επιτυχία με τις Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι, θα γίνει μέλος των τμημάτων υποδομής των «σπιρουνιών».

Η Τότεναμ έχει ήδη φτάσει σε συμφωνία μαζί του για να ενσωματωθεί στο τιμ των προπονητών που βρίσκονται στις ακαδημίες του κλαμπ και η πρόσληψη σύντομα θα έχει οριστικοποιηθεί.

Ο Γιάγια Τουρέ βρίσκει πλέον δουλειά στην προπονητική για τα... πρώτα ένσημα, μέχρι ν' αποφασίσει αν θέλει ν' ασχοληθεί με αυτό και σε ανώτερο επίπεδο.

✅ Tottenham have an agreement with Yaya Toure to become an Academy Coach at the club



⚪️ Talks are also at an advanced stage for Jermain Defoe to take up a similar role pic.twitter.com/qIdxsZj8T1