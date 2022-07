Ο Τζέιμς Μίλνερ στα 36 του είναι... μηχανή αντοχής! Με ανεξάντλητες δυνάμεις σε ακόμα μια προετοιμασία της Λίβερπουλ παραδίδει σεμινάριο στους υπόλοιπους και τους κάνει να φαίνονται... λίγοι.

Ο «Μίλι» δεν σταματά να τρέχει. Εκεί που οι άλλοι παραδίδουν σώμα και πνεύμα, εκείνος μπορεί μέχρι και ν' ανεβάσει ταχύτητα και να συνεχίσει στον στίβο.

Ο Μίλνερ είναι η ευτυχία κάθε προπονητή. Και η Λίβερπουλ αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η παρουσία του, ανανεώνοντάς του γι' ακόμα έναν χρόνο το συμβόλαιο.

Κανείς δεν μπορεί να τον κοντράρει όταν πρόκειται για τεστ αντοχής ή ασκήσεις τρεξίματος μέχρι... τελικής πτώσης, με τον Άγγλο χαφ να το κάνει πλέον σαν να πρόκειται για την ρουτίνα του, τη στιγμή που οι υπόλοιποι χρειάζονται μετά αρκετή ώρα για να βρουν πάλι τις ανάσες τους...

