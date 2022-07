Ο Ντάργουιν έδωσε την καλύτερη απάντηση με τα τέσσερα γκολ στο φιλικό με την Λειψία και ο Γιούργκεν Κλοπ ξεκαθάρισε ότι δεν διαβάζει τα αρνητικά σχόλια των ανθρώπων που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να βγάζουν μίσος.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός σκόραρε τέσσερις φορές σε 22' στο δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης της Πέμπτης έχοντας μπει με αλλαγή στην ανάπαυλα για τους «κόκκινους» και έχοντας πάρει και δώρο από τον Σαλάχ, αφού ο Αιγύπτιος του έδωσε το πέναλτι που κέρδισε ο Λουίς Ντίας.

Ο Kloppo στήριξε ξανά δημόσια τον ποδοσφαιριστή του και όταν ρωτήθηκε για τους επικριτές του Νούνιες, απάντησε: «Δεν διαβάζω όλες αυτές τις μαλ@@@ που γράφονται. Γιατί να διαβάσω; Εγώ ξέρω τα παιδιά και τα βλέπω κάθε μέρα. Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι υπόλοιποι».

Όσο για τον Σαλάχ που έδωσε το πέναλτι στον Νούνιες, ο Γερμανός κόουτς σχολίασε με χιούμορ: «Δεν ξέρω αν έχει κάποιον συγκεκριμένο όρο στο νέο του συμβόλαιο για να είναι τόσο γενναιόδωρος. Αλλά ήταν πολύ καλό που του έδωσε το πέναλτι».

Time to enjoy @Darwinn99's first-ever hat-trick for the Reds ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/vztvgVwHzx