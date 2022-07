Ο Ντάργουιν Νούνιες άνοιξε λογαριασμό στη Λίβερπουλ και το έκανε με «θόρυβο», σκοράροντας όχι μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις φορές μέσα σε ένα ημίχρονο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Reds κόντρα στη Λειψία (0-5). Έπαιξε στο β' μέρος ο Τσιμίκας.

Όσοι βιάστηκαν να τον αμφισβητήσουν για μερικά άστοχα τελειώματα στις προπονήσεις και τα πρώτα φιλικά, μάλλον το μετάνιωσαν. Ο Ντάργουιν Νούνιες μπορεί να έχασε ευκαιρίες για να πετύχει το πρώτο του ανεπίσημο γκολ με τη Λίβερπουλ στα δύο φιλικά με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κρίσταλ Πάλας, αλλά φάνηκε πως τα κρατούσε μαζεμένα για το ματς κόντρα στη Λειψία. Με σούπερ καρέ μέσα σε ένα ημίχρονο, ο Ουρουγουανός στράικερ υπέγραψε τον θρίαμβο της ομάδας του με 5-0 και κατέθεσε ψήγματα του «killer» που είδε στο πρόσωπό του ο Γιούργκεν Κλοπ.

Οι Reds ήταν καταιγιστικοί απέναντι στους Ταύρους και πήραν τα ηνία του σκορ από το 8ο λεπτό με τον Μο Σαλάχ. Από κει και πέρα ανέλαβε δράση ο Νούνιες, ο οποίος πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 46' μαζί με τον Κώστα Τσιμίκα. Μέσα σε έξι λεπτά, ο 22χρονος κατάφερε να βρει δίχτυα δύο φορές, στο 48' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και στο 51' με άψογο πλασέ. Ο πρώην φορ της Μπενφίκα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 68' σημείωσε χατ-τρικ με τελείωμα μίας επαφής μετά την ασίστ πάρε-βάλε από τον Χάρβεϊ Έλιοτ και ο ίδιος έγραψε τον επίλογο του ματς στο 90', συμπληρώνοντας το καρέ.

