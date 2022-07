Η Λίβερπουλ συνεχίζει τα έργα που θα μεγαλώσουν το «Άνφιλντ» και θα το κάνουν ακόμα πιο επιβλητικό, με την ατσάλινη βάση της νέας εξέδρας στο «Anfield Road» να έχει πλέον τοποθετηθεί.

Οι «κόκκινοι» σκοπεύουν ν' αυξήσουν κατά 7.000 θέσεις το γήπεδό τους και ν' αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ύψος για να φαίνεται ακόμα πιο επιβλητικό προς τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.

Τα έργα συνεχίζονται και πλέον τοποθετήθηκε με απόλυτη προσοχή η ατσάλινη βάση των 300 τόνων της επέκτασης της κερκίδας του Anfield Road, για να διαμορφωθεί εν συνεχεία όλο το σημείο με τις θέσεις που θα προστεθούν.

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη της σεζόν 2023-2024.

A significant milestone has been reached on the Anfield Road expansion project, as the 300-tonne roof truss has been carefully lifted into place 🏟



Check out the progress ⤵️ pic.twitter.com/iwe0mqXjhf