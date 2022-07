Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Μάντσεστερ Σίτι «ντεμπούταρε» στο φιλικό με την Κλαμπ Αμέρικα και αρκετοί έψαξαν τη σύνδεση με τη Μίλαν.

Η νέα εκτός έδρας φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι έχει κάτι από... Μιλάνο και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό.

Οι διαγώνιες κόκκινες και μαύρες ρίγες -που συμβολίζουν τα τρία ποτάμια που διασχίζουν την πόλη- οφείλονται σε μια υπέροχη μικρή παράδοση του αγγλικού συλλόγου, που υφάνθηκε από τις επιτυχίες του παρελθόντος. Επιτυχίες που ήρθαν την ίδια περίοδο με εκείνες της Μίλαν και στην οποία οι «πολίτες» έδωσαν όλα τα credits!

«Εμπνευσμένη από το Μιλάνο, κατασκευασμένη στο Μάντσεστερ», αναφέρουν χαρακτηριστικά στα social media οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας Αγγλίας, σε ένα βίντεο που βασίστηκε στις πολλές διαφορές των δύο πόλεων, στα κλισέ τους και στα αντίστοιχα κληροδοτήματά τους. Το Μάντσεστερ ελάχιστη σχέση με την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, αλλά το νόημα της σύνδεσης είναι αρκετά σαφές: Παρά τις προφανείς διαφορές: απόσταση - γεωγραφική, κλιματική, έθιμα- και οι δύο πόλεις αγαπούν το ποδόσφαιρο και έχουν μια ιδιαίτερη σχέση.

Πιο αναλυτικά, στην αρχή του βίντεο βλέπουμε μια από τις ευτυχισμένες στιγμές που έζησε η Σίτι με την ιστορική της εκτός έδρας φανέλα εμπνευσμένη από τη Μίλαν: τη νίκη του Κυπέλλου Αγγλίας το 1969, στον τελικό εναντίον της Λέστερ. Και μετά υπάρχουν ιστορικές και εμβληματικές εικόνες των δύο πόλεων και των δύο ομάδων, μνημεία, «παραδόσεις», πρόσωπα.

Τα παλιά τραμ, για παράδειγμα, που συνδέουν ακόμη και σήμερα τα διάφορα μέρη του Μιλάνου, τα πορτρέτα των Νέστα, Μαλντίνι, Ιντζάγκι και Μάικ Σάμερμπι, θρύλου της πόλης της δεκαετίας του εξήντα. Ενώ δεν λείπει και ο αυτοσαρκασμός για το φαγητό, το στυλ της μόδας και τον καιρό του Μάντσεστερ, που είναι φυσικά αρκετά διαφορετικά από αυτά του Μιλάνου.

Τον Τόμι Μπουθ! Ο Τόμι Μπουθ, ένας από τους άνδρες- σύμβολα εκείνης της Σίτι ο οποίος έχει δηλώνει για τη μαύρη/κόκκινη φανέλα: «αυτή η ιδέα του Μάλκολμ μας έκανε να νιώθουμε δυνατοί, ήταν σαν να τρομάζαμε τους αντιπάλους μας». «Είχε δει τη λαμπρή ομάδα της Μίλαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 να φοράει αυτή τη φανέλα και ο Μαλ είπε ότι φαίνονται φοβεροί μέσα σε αυτή. Κέρδισαν επίσης ένα Ευρωπαϊκό Κύπελλο και το Κύπελλο Κυπελλούχων φορώντας κόκκινες και μαύρες ρίγες, οπότε η άποψη του Μάλκομ ήταν: Θα το φορέσουμε κι εμείς. Μας άρεσε και έγινε λίγο τυχερός και για εμάς».

Ο πρώτος αγώνας που έπαιξε η Σίτι με τη «ροσονέρα» φανέλα ήταν αυτός της 5ης Οκτωβρίου 1968, μια απογοητευτική ήττα με 0-2 από την Έβερτον. Στο τέλος, ωστόσο, η... νέα χρωματική επιλογή αποδείχθηκε τυχερή για την ομάδα που κατέκτησε το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα ευρωπαϊκό της τρόπαιο (Κύπελλο Κυπελλούχων), αλλά και το Λιγκ Καπ και το Κύπελλο Αγγλίας, μεταξύ 1969 και 1970!

Και οι δύο ομάδες λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του '60, βίωσαν σπουδαίες στιγμές: η Μίλαν κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας το 1967, το Σκουντέτο και το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1968 και ένα χρόνο αργότερα έκλεισε τον κύκλο των επιτυχιών με το δεύτερο Κύπελλο Πρωταθλητριών και με την πρώτη τους επιτυχία στο Διηπειρωτικό.

Αυτές ακριβώς οι επιτυχίες ενέπνευσαν τον Μάλκολμ Άλισον - τον οραματιστή βοηθό προπονητή του Τζο Μέρσερ και αργότερα πρώτο προπονητή των Citizens - και τους σχεδιαστές της Σίτι, που αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια εκτός έδρας φανέλα πανομοιότυπη με την εντός έδρας της Μίλαν. Έκτοτε, έχει φορεθεί ξανά αρκετές φορές, καθώς έχει παραμείνει στις καρδιές των οπαδών.

Η ιστορία της εγγύτητας με τον ιταλικό σύλλογο, που ευνοείται κατά κάποιο τρόπο από το γεγονός ότι η μάρκα Puma παρέχει υλικό και στους δύο συλλόγους, γιορτάστηκε με δημιουργικό και έξυπνο τρόπο. Δείτε το βίντεο της παρουσίασής της με τις συνεχείς αντιθέσεις Μάντσεστερ και Μιλάνου!

Ever heard the one about the red and black stripes?



Inspired by Milan, made in Manchester ❤️🖤@pumafootball | #ManCity pic.twitter.com/4O4Lycv3QX